Végre behívtak egy állásinterjúra, amire nagyon lelkesen készülsz is, ám jobb ha tisztában vagy vele, mi az, amivel rontod az esélyeidet. Lehetséges, hogy néhány olyan apróság miatt bukod el álmaid állást, amire nem is gondoltál!

Egy állásinterjúra igenis tudatosan kell készülni, mert nagyon sok minden múlik rajta. Hiába van szuper önéletrajzod, és jó vagy a szakmádban, előfordulhat, hogy apró bakik miatt választanak egy másik jelöltet. Ám ha tudod, hogy mire figyelj, biztosan tarolni fogsz!

Íme néhány hiba, amibe könnyen belecsúszhatsz!

Nem érkezel időben

Egyértelmű, hogy szarvashiba elkésni egy állásinterjúról. Még ha nem is vagy késős típus, a cég ebből nem ezt fogja leszűrni. Mindenképp alakítsd úgy, hogy rászámolsz az útra egy kis plusz időt is, nem baj, ha előbb érkezel, ez inkább arról árulkodik hogy lehet rád számítani és komolyan veszed a munkád.

Rossz ruhaválasztás

Persze, azt gondolhatod, nem a ruhán múlik, hogy megkapom-e az állást, hanem sokkal fontosabb tényezőkön. De ha teljesen elhanyagolod ezt a kérdést, és át sem gondolod, az ronthatja az esélyidet. Főleg, ha olyan állásra jelentkezel, ahol a megjelenés is fontos lesz majd a munkád során. Természetesen cég és területfüggő, hogy mennyire öltözz „komolyan", de egy farmer-póló kombó nem túl jó választás, viszont az sem, ha úgy érkezel, mint egy temetésre. Igyekezz megtalálni az az arany középutat!

Nem készülsz fel

Nem követheted el azt a hibát, hogy nem nézel utána a cégnek! Nem kell bemagolnod az egész történetüket, nem valószínű, hogy erről fognak részletesen faggatni. De ha nem vagy tisztában az alapvető tevékenységi körével, termékeivel, szolgáltatásaival, és gyakorlatilag azt sem tudod, hova jöttél, akkor nem valószínű, hogy te leszel az ideális jelölt. Mindenképp böngészd át a cég weboldalát, erre szánj időt előző nap!

Ha túl sokat beszélsz és ha túl keveset

Sokakkal előfordulhat, hogy idegességükben elkezdenek locsogni, és megállás nélkül csak mondják és mondják, hogy elkerüljék a csendet. Ilyenkor gyakran teljesen fölösleges információkat is megoszthat az ember, ami nem is kapcsolódik a tárgyhoz. Sőt, sokan elkezdik magukat dicsérni, mert mi más lehetne hasznosabb egy interjún? Nem baj, ha elmondod az erősségeidet és jó színben tünteted fel magad, de ezt inkább akkor tedd, ha erre terelődik a téma. Hagyd, hogy az interjúztatók is szóhoz jussanak, és megkérdezzék, amire valóban kíváncsiak.

Viszont ennek az ellenkezője sem szerencsés: ha tőmondatokban válaszolunk, és mindent harapófogóval kell kihúzni belőlünk. Így zárkózottnak tűnhetsz, ráadásul hiányos képet kapnak rólad, ami valószínűleg ahhoz vezet, hogy mást választanak.

Egy kellemes beszélgetésnek kell kialakulnia, hogy azt érezzék, szívesen dolgoznának veled.

Szerepet játszol

Nem lehet bemagolni előre minden választ, és gyakorlatilag az összes kérdésre azt mondani, amit hallani akarnak. Ebből azonnal érezhető lesz, hogy nem vagy önmagad, nem vagy őszinte, csak betanultál olyan válaszokat, amik az előnyödet szolgálják. Hidd el, jobban fogják értékelni az őszinteségedet. Ráadásul ha egy teljesen más valakit adsz az interjún, és meg is kapod az állást, utána valószínűleg hamar kiderül, hogy nem ez az igazi éned.

Nem tekinted magad egyenrangú félnek

Ne úgy gondolj egy állásinterjúra,mint egy vallatásra, ahol téged faggatnak, tesztelnek, vizsgáztatnak. Nekik éppen ugyanúgy szükségük van egy munkavállalóra - talán épp rád - mint neked a munkára. Ez egy egyenrangú tárgyalás, információcsere, ahol a cégnek is ugyanúgy be kell mutatkoznia, ahogy neked is. A munkavállalónak is meg kell ismernie a munkáltatót, hogy el tudja dönteni, egyáltalán akar-e ott dolgozni. Éppen ezért bátran kérdezz, sőt ezt el is várják, és mindenképpen jó pontnak számít, hiszen látják, hogy neked sem mindegy hol fogsz dolgozni. Ráadásul így elkerülheted, hogy csak azután derüljön ki egy-egy fontos dolog, miután már felvettek, és esetleg megbánhatod a döntésedet.