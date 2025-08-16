Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
5 pszichológiai trükk, amivel azonnal szimpátiát válthatsz ki a kollégáidból

Jónás Ágnes
2025.08.16.
Egy új munkahely eleve stresszforrás, hát még, ha azon aggódsz, szimpatikus vagy-e az újdonsült környezetben. Ezzel az 5 pszichológiai trükkel észrevétlenül érheted el, hogy hamar megkedveljenek a kollégák.

Belépsz egy új munkahelyre, és a kollégák pillantása végigfut rajtad. Nem bántóan, csak kíváncsian. Már az első pár másodpercben megszületik bennük egyfajta döntés: „Szimpatikus” vagy „Utálom." Egyesek úgy hiszik, hogy ez a kedvellek vagy nem döntés arról szól, hogy aznap felvetted-e a legszebb kosztümödet vagy a csillogós ékszereidet. Nem a külső megjelenés a lényeg, persze a mackónadrágodat, jobb ha otthon hagyod. Inkább aprócska jelek és gesztusok lesznek a legfontosabbak. Mutatjuk, hogy mi az az 5 trükk, amivel garantáltan a munkahelyed kedvencévé válhatsz.

Már az első pár másodpercben megszületik a kollégák véleménye rólad.
1. A kollégák legmélyebb benyomását sokszor a mikro-kapcsolódások alakítják

Egy mosoly a folyosón, egy apró segítség (például, ha előreengedsz valakit), vagy egy őszinte „hogy vagy?” a reggeli kávénál ugyan nem óriási gesztusok, 

mégis sokszor erősebben építik a kollegiális kötődést és a sikeres együttműködést, mint egy meeting.

  • Ha valaki bemutatkozik, próbáld a nevét azonnal visszamondani: „Örülök, hogy megismertelek, Anna!” Ez apróságnak tűnik, de az emberek szeretik, ha emlékeznek rájuk.
  • Kinyitod kollégád előtt az ajtót, ha látod, hogy tele a keze
  • Amikor valaki segít az új rendszer megismerésében, ne vedd természetesnek – köszönd meg mosolyogva
  • Némi keksszel vagy egy tábla csokival, amit a közös asztalra teszel, aligha lőhetsz mellé. Az édességet szinte mindenki szereti, ráadásul a gondolkodást is serkenti. 
  • Légy jelen az apró közösségi pillanatokban, például, ha beszélgetnek a konyhában, állj oda pár percre, és próbálj finoman bekapcsolódni.

2. Jó pontok azon a bizonyos érzelmi intelligencia-listán

Azt se felejtsük el, hogy a szimpátia nemcsak abból fakad, hogy mit csinálsz, hanem abból is, hogy hogyan reagálsz egyes helyzetekben. 

Ha egy kollégád elvét valamit a prezentáció során, és te nem gúnyosan, hanem empatikusan reagálsz; ha meghallgatod a másikat anélkül, hogy rögtön tanácsot osztogatnál; ha nem hozod-viszed a pletykákat már az első héten – ezek mind jó pontot érnek azon a bizonyos érzelmi listán.

3. A testbeszéd a munkahelyen egy szupertitkos nyelv

Ha valaki feléd fordul, nem pedig keresztbe tett karokkal hallgat, és időnként bólint, akkor ez a nonverbális kommunikáció azt üzeni: „Érdekel, amit mondasz.” Ha ugyanezek a jelek tőled is érkeznek, hamar kialakul a kölcsönös bizalom. Ugyanilyen apróság az is, hogy mennyire vagy jelen a beszélgetésben – nem csak szóban, hanem figyelemben is. 

A hangod tónusa is rengeteget számít: egy kedves, nyugodt hanglejtés sokkal barátságosabb hatást kelt, mint egy izgága, feszült stílusban előadott gondolat.

4. Vállalod, hogy nem vagy tökéletes

Ez erőteljes szimpátiamágnes lehet. A munkahelyen, ahol az emberek hajlamosak „páncélban” mutatkozni. 

Üdítően hat, ha a kezdetekkor némi öniróniával és humorral őszintén felvállalod, hogy nem tudsz mindent tökéletesen. 

Persze itt fontos a mérték, tehát ne minden nap forduljon elő, mert a végén még teljesen inkompetensnek fognak tartani. 

5. Közös mini élmények és hasonlóságok

Érdekes módon ezek is szorosra húzhatják a köteléket közted és a kollégák között. 

Sose hagyd ki, a munkahely által szervezett közös jótékonysági akciókat, csapatépítő kirándulásokat vagy karaoke bulikat, hiszen ilyenkor együtt élhetitek át az élményeket, ez erősíti az összetartozás érzését.

És persze ott van a légkör, amit magaddal hozol

A kollégák ösztönösen kedvelik azokat, akik egy kicsit „könnyebbé teszik a levegőt”, akik mellett nyugodtan lehet hibázni, nevetni, és nem kell állandóan formálisnak lenni. Ez nem azt jelenti, hogy mindig vidámnak kell mutatkoznod, inkább azt, hogy a másik érzi: nem vagy ítélkező és örök pesszimista, nem keresed a konfliktust, és szívesen együttműködsz.

Végső soron a munkahelyi szimpátia olyan, mint egy tánc: az első lépéseket ösztönből tesszük, a ritmust pedig a közös hétköznapok alakítják. 

