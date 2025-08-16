Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
párkapcsolat

Veszélyben a kapcsolatuk? Timothée Chalamet és Kylie Jenner hetek óta nem találkozott egymással

párkapcsolat Kylie Jenner Timothée Chalamet pletyka
Life.hu
2025.08.16.
Egyre többen pletykálnak arról, hogy a szakítás szélére sodródott az álompár kapcsolata. Timothée Chalamet még a párja születésnapját is kihagyta a Dűne forgatása miatt.

Hetek óta nem találkozott egymással a Budapesten forgató Timothée Chalamet és a barátnője Kylie Jenner. A sztárpár utoljára júliusban töltött együtt néhány napot, amikor az üzletasszony meglátogatta a párját Európában. Azóta a munkáik és a kötelességeik miatt nem volt idejük találkozni egymással. Timothée még Kylie augusztus 10-ei születésnapi buliját is kihagyta. A rajongóik már a legrosszabbtól tartanak, azonban az álompár egyik barátja cáfolta a szakítással kapcsolatos híreszteléseket.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner utoljára júliusban találkozott néhány napot
Timothée Chalamet és Kylie Jenner utoljára júliusban találkozott néhány napot
Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet nem tud elszakadni Budapestről, amíg tart a Dűne forgatása

Budapesten forgatják néhány hétig a Dűne harmadik részét, emiatt pedig Timothée már hosszú ideje a gyönyörű fővárosunkban tartózkodik. A forgatások miatt azonban nem tud elszakadni Budapestről, és nem volt ideje hazautazni a párja 28. születésnapját augusztus 10-én. Ezután kezdtek a rajongók körében olyan pletykák terjedni, hogy probléma lehet a fiatalok párkapcsolatában. Timothée egyik ismerőse azonban megnyugtatott mindenkit: nincs semmi gond a szerelmesek között, csupán mindketten nagyon elfoglaltak nyáron.

Timothée Budapesten forgatja a Dűne új részét, Kylinak pedig haza kellett utaznia, mert ő is dolgozik. De a július együtt töltöttek egy kis időt Franciaországban, amikor Kylie meglátogatta a párját Európában. Van egy magángépe, de attól még 12 órás repülőút neki Amerikából Budapest. A gyereke és a munkája is Los Angeleshez köti, nem utazhat el bármikor. Timothéenek pedig kimerítő a beosztása és nagyon kevés pihenőideje van, úgyhogy ez az időszakot így kell kibírniuk

 - árulta el a szerelmespár egyik közeli barátja a PageSixnek. Majd hozzátette -

De minden rendben van köztük, nap mint nap FaceTimeonak egymással. Hiányoznak egymásnak, de nincs köztük semmilyen konfliktus.

 - szögezte le a bennfentes.

Rettenetesen néz ki Timothée Chalamet — A színész kis bajuszkájával, szemüvegesen próbálja elcsábítani Gwyneth Paltrow-t— VIDEÓ

A Kylie Jennerrel történt vagy nem történt szakításáról szóló pletykákról talán nem veszi el a fókuszt, mégis nagyon ígéretesnek tűnik legújabb szerepében a hollywoodi sztár. Timothée Chalamet legújabb filmje, a Marty Supreme előzetese alapján a színész alakítása kiváló, a külseje azonban határozottan nem bizalomgerjesztő.

Sztárparádé Budapesten: Jason Momoa és Robert Pattinson is a magyar fővárosba érkezett

Úgy tűnik, beigazolódnak a korábbi pletykák: Robert Pattinson csatlakozhat a Dűne-univerzumhoz. A színész Jason Momoa társaságában megérkezett Budapestre.

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kapcsolata szintet léphetett: előkerült egy gyémántgyűrű - Videó!

Ékszerek és komoly tervek, egyre több a pletyka az álompár körül. Timothée Chalamet és Kylie Jenner már két éve alkot egy párt, így már csak idő kérdése, hogy mikor kerül sor a lánykérésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu