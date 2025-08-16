Veszélyben a kapcsolatuk? Timothée Chalamet és Kylie Jenner hetek óta nem találkozott egymással

Hetek óta nem találkozott egymással a Budapesten forgató Timothée Chalamet és a barátnője Kylie Jenner. A sztárpár utoljára júliusban töltött együtt néhány napot, amikor az üzletasszony meglátogatta a párját Európában. Azóta a munkáik és a kötelességeik miatt nem volt idejük találkozni egymással. Timothée még Kylie augusztus 10-ei születésnapi buliját is kihagyta. A rajongóik már a legrosszabbtól tartanak, azonban az álompár egyik barátja cáfolta a szakítással kapcsolatos híreszteléseket.

Forrás: Getty Images North America

Timothée Chalamet nem tud elszakadni Budapestről, amíg tart a Dűne forgatása

Budapesten forgatják néhány hétig a Dűne harmadik részét, emiatt pedig Timothée már hosszú ideje a gyönyörű fővárosunkban tartózkodik. A forgatások miatt azonban nem tud elszakadni Budapestről, és nem volt ideje hazautazni a párja 28. születésnapját augusztus 10-én. Ezután kezdtek a rajongók körében olyan pletykák terjedni, hogy probléma lehet a fiatalok párkapcsolatában. Timothée egyik ismerőse azonban megnyugtatott mindenkit: nincs semmi gond a szerelmesek között, csupán mindketten nagyon elfoglaltak nyáron.

Timothée Budapesten forgatja a Dűne új részét, Kylinak pedig haza kellett utaznia, mert ő is dolgozik. De a július együtt töltöttek egy kis időt Franciaországban, amikor Kylie meglátogatta a párját Európában. Van egy magángépe, de attól még 12 órás repülőút neki Amerikából Budapest. A gyereke és a munkája is Los Angeleshez köti, nem utazhat el bármikor. Timothéenek pedig kimerítő a beosztása és nagyon kevés pihenőideje van, úgyhogy ez az időszakot így kell kibírniuk

- árulta el a szerelmespár egyik közeli barátja a PageSixnek. Majd hozzátette -

De minden rendben van köztük, nap mint nap FaceTimeonak egymással. Hiányoznak egymásnak, de nincs köztük semmilyen konfliktus.

- szögezte le a bennfentes.