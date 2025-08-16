Én vagyok a világ legféltékenyebb nője: a férjemet hazugságvizsgálóval várom otthon

Hihetetlen, de igaz: a világ legféltékenyebb nőjének háztartásában alapfelszereltség a hazugságvizsgáló, mert inkább hisz egy poligráfnak, mint a saját férje szavainak. A bizalom nem éppen a legerősebb tulajdonsága a brit Debbi Woodnak, a féltékeny feleségnek, de már több mint tíz éve alkot egy párt Stevennel, aki úgy tűnik, nem tartja mérgező kapcsolatnak a házasságukat Debbivel. Pedig nem csak a poligráfos vizsgálatokat kell elszenvednie a férfinak, hanem a bankszámlakivonatait és a telefonhívásait is rendszeresen meg kell mutatnia a feleségének. Felkavaró részletek következnek.

Debby Wood a férjén rendszeresen alkalmazza a hazugságvizsgálóját

Forrás: Youtube

A hazugságvizsgáló használata megkönnyítette az életüket

A Mirror számolt be róla, hogy Steven és Debbi 2013-ban házasodott össze, és a mai napig együtt vannak a nő elképesztő mértékű féltékenység ellenére is. Úgy látszik, hogy Steven kifejezetten türelmes típus, és megérti a felesége bizalmatlanságát. Mint kiderült azért, mert vaj van a füle mögött a férfinak.

A kapcsolatunk elején távol laktunk egymástól, és ritkán találkoztunk, ami miatt mindig is szorongtam. Ezen kívül összeszűrte a levet egy másik nővel, amikor még randevúzgattunk, de ez a megcsalás olyan mély nyomot hagyott bennem, hogy talán soha nem lesz teljes a bizalmam felé.

- kezdte beszámolóját Debbi a lapnak. A nő elárulta, hogy egyszer rendelt egy otthoni használatra készített poligráfot az internetről, és már csak a megfelelő pillanatra várt, hogy használhassa.

Steven egyszer azt mondta, hogy elmegy inni egy-két sört a barátaival, de hamar haza fog jönni. Megkérdeztem, hogy egy hazugságvizsgálóra kötve is ugyanezt mondaná-e, ő pedig azt mondta persze. Akkor vettem először elő a poligráfot, azóta pedig rendszeresen használjuk, hogy bizonyítsa, hogy igazat mondott. Valahányszor elmegy bulizni, előtte és utána is kikérdezem a gépre kötve.

Debbi arról is beszélt, hogy a hazugságvizsgáló nem zavarja Stevent, ugyanis így sokkal gyorsabban megtudják beszélni a konfliktushelyzeteiket, mintha csak vitatkoznának az igazság tudta nélkül. Az pedig csak a hab a tortán, hogy Steven hagyja, hogy a felesége belenézzen bármikor a telefonjába, és ellenőrizheti a bankszámlakivonatait is.

Így sokkal kevesebbszer vitatkozunk, amikor pedig nem veszekedünk, akkor a kapcsolatunk egyszerűen lenyűgöző. Az elmúlt években egyébként javult Debbi féltékenysége, korábban még azt sem engedte, hogy a tévében olyan műsorokat nézzek, amelyekben más nők szerepelnek. Mostanra azonban egyre kevesebb a bizalmatlanság, és a féltékenység.

- vette át a szót Steven a feleségétől.