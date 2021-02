Egy hónappal ezelőtt óriási baklövést követett el Tessica Brown, aki hajára hajlakk helyett ragasztóspray-t fújt. A ragasztót azóta sem tudja kimosni a hajából, pedig azóta már többször, többféle samponnal kísérletezett.

"Amikor megcsináltam a hajamat, egy kis hajlakkal akartam befejezni, de mivel elfogyott, ezért ragasztóspray-t használtam. Rossz, rossz, nagyon rossz ötlet volt" - magyarázta a lány videójában.

A követőitől azóta több tanácsot is kapott, miként szabadulhatna meg a ragasztótól, sőt, még a termék gyártója is írt neki, hogy próbálja meg alkoholos vízzel leöblíteni a haját. Ezzel talán hosszú idő után ledobja a haja a ragasztót, azonban a hajszerkezete így is károsodni fog - írja a The Sun.

A lány végső elkeseredettségében orvoshoz fordult, amiről szintén töltött fel egy videó a közösségi oldalára. Azt azonban nem tudni, hogy a kapott termékek hatásosnak bizonyultak-e.