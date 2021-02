A Transformers sztárját tavaly decemberben vádolta meg és perelte be exbarátnője, Tahéiak Debrett Barnett. Állítása szerint a férfi érzelmileg és szexuálisan is bántalmazta őt kapcsolatuk alatt, ráadásul egy nemi úton teljedő betegséggel is megfertőzte. Az énekesnő kifejette, hpgy egyszer arra ébredt, hogy LaBeouf fojtogatja, máskor egy elfajuló vitájuk során egy benzinkúton is bántotta őt LaBeouf. Miután a botrány kirobbant, több nő is csatlakozott a vádakhoz - írja a Variety.

Shia LaBeouf nőket bánt. Használja őket. Bántalmazza őket, testileg és lelkileg is. Veszélyes ember. " - áll a perdokumentumban.

A színésznek már korábban is meggyűlt a baja jogi problémákkal, letartóztatásokkal, problémás magatartással és alkoholfüggőséggel. 2018-ban arról is vallott, hogy poszttraumás stressz szindróma gyötri.

Shia LaBeeouf önként vonult rehabilitációs intézetbe és karriejét is felfüggeszti, amíg nem lesz jobban.

„Nem vagyok abban a helyzetben, hogy bárkinek megmondjam, hogy érezzen a viselkedésemmel kapcsolatban. Sok embert megbántottam, akik a legközelebb állnak hozzá. Szégyellem magam emiatt és elnézést kérek azoktól, akiket bántottam. Nem tudok mást mondani"- nyilatkozott a színész.

Nemrég Marylin Manson-t is megvádolta volt mennyasszonya testi és lelki bántalmazással. A sztár karrierje is veszélybe került, miután lemezcége hallani se akar róla a zaklatási botrány miatt.