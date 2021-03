Korábban már írtunk arról a tanulmányról, amit a Journal of Cognitive Enhancement tett közzé a téma kapcsán. A vizsgálat a Shamatha Projektre épült (ami a meditáció kognitív, pszichológiai és biológiai hatásainak kutatásával foglalkozik), és igen megdöbbentő összefüggéseket állapított meg. Ebben a cikkünkben kifejtettük, milyen eredményei születtek a kutatásnak, illetve arról is írtunk, milyen hatással van a meditáció az öregedésre. Most azonban inkább gyakorlati szempontból közelítjük meg a témát, hogy azok is kapjanak némi támpontot, akik még sosem meditáltak.

Hogyan meditáljunk kezdőként?

Nyilvánvaló, hogy tapasztalat nélkül nem lehet azonnal Buddhista szerzetesi magasságokig jutni, ám nem is feltétlenül ez a cél. Persze, aki rákap az ízére, az nyugodtan fejlesztheti magát, de már az is óriási eredmény, ha rendszeresen időt áldozunk egy kis befelé fordulásra.

"Ürítsd ki az elméd..."

A legtöbben itt szoktunk elbukni, hiszen az emberi agy már a "semmi" fogalmával is nehezen birkózik meg, pedig a meditáció alapja pont az, hogy ne gondoljunk semmire. Sokan számolnak be arról, hogy hiába teremtik meg a megfelelő környezetet a lelki kikapcsolódáshoz, mégis folyton bekúszik valami nem odaillő gondolat a fejükbe, ami tönkreteszi a szeánszot.

Le kell szögezni, hogy nem lehet elvárásokkal belevágni egy meditációba, ugyanis ennek az a célja, hogy egy képzeletbeli búvóhelyet teremtsünk magunknak a rohanó világ nyomásaival szemben.

Azonban fontos, hogy összpontosítani tudjuk a figyelmünket, hiszen ha beengedjük a hétköznapi gondolatainkat, akkor kevésbé lesz hatásos az elmélyedés. Ha neked is gondot okoz kiüríteni az elméd, akkor az alábbi tippekkel próbálkozz:

Vezetett meditáció

Rengeteg videó található az interneten, amelyek valamilyen történetet elmesélve próbálják pihenő állapotba kapcsolni az agyunkat. Érdemes eleinte rövidebbeket választanunk, amíg nincs rutinunk a hosszabb ideig tartó meditációkban. Ezek a kb. 15 perc hosszú szeánszok néhány egyszerű instrukcióval indulnak, amiket a vezető már az első pillanatban elmond a hallgatóknak - persze nem élőben, így bármikor visszahallgatható.

Ezután a "történetmesélő" egy mesebeli világba repít minket, ahol kikapcsolhatjuk a külső világot. Sokan mesélik, hogy a történetek egyes pontjain öröm vagy fájdalomérzés lesz rajtuk úrrá, olykor indokolatlannak tűnő sírás kapja el őket. Az érzelmi reakciók mindig azt jelentik, hogy jól működik a meditáció, de természetesen ezek nem előfeltételei annak, hogy sikeresnek mondhassuk az elmélyülést. Ha úgymond "semmit sem érzünk", de a 15 perc elteltével energikusabbnak érezzük magunkat, akkor célba ért a meditáció lényege.

Fejleszthető figyelem

A profik azt tanácsolják, hogy akik nehezen koncentrálnak egy dologra, azok gyakoroljanak otthon. Egyszerűen csak helyezzék magukat kényelembe egy nyugodt, csendes pillanatban, és próbáljanak meg csak egy valamire koncentrálni. Lehet az a légzés, a szíverrés, vagy ez izom, amit mozgatunk, szinte mindegy, hogy min keresztül gyakorlunk. Ha ezt újra és újra megpróbáljuk, akkor előbb vagy utóbb érzékelhetően egyre hosszabb ideig tudunk majd koncentrálni.

Mi a te saját meditációd?

Sok embertől teljesen távol áll a fentebb kifejtett elmélyülési folyamat, közülük azonban sokan megtalálták a saját meditációjukat. Egyesek rajzolnak vagy festenek, táncolnak vagy főznek, és eközben tudnak totálisan kikapcsolódni. Ezek pedig pont ugyanolyan hasznos és értékes megoldások, mint az általános értelemben vedd meditálás.

A meditáció legfontosabb üzenete a befelé fordulás, illetve a kikapcsolódás, és tulajdonképpen mindegy, hogy ezt hogyan érjük el. A lényeg, hogy legyenek a lélek töltésére vonatkozó törekvések, mert ha a belső motor rendben van, akkor az élet összes akadályát könnyebben ugorjuk át.