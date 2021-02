Áron és felesése mindennél jobban meg szerették volna menteni a kapcsolatukat, de sajnos nem sikerült. Számos hullámvölgy után úgy döntöttek, hogy beadják a válópert.

Huszonöt éve ismerkedtek meg és kilenc évvel később álltak oltár elé. A pár sosem tagadta hogy alapvetően sok mindenben különböznek, az erős érzelmek mindent felülírtak - írta a Blikk.

Két gyermek született, a 14 éves Máté és a 7 éves Luca, akik miatt igyekeznek békében, a lehető legszebben rendezni a házasságuk felbontását.

„Nagy sebeket okoztam a páromnak, megbántottam a hiúságában, mondhatni alapos munkát végeztem. Viszont nagyon bízunk benne, hogy megmenthető a dolog, szeretnénk megtalálni az egymáshoz vezető utat"

– mondta évekkel ezelőtt Áron, amikor először került veszélybe a kapcsolatuk.

A rádiós akkor arról is beszélt, hogy a felesége mellett más nőket is megkíván, és azt sem tagadta, hogy komoly viharokat kellett túlélniük a kapcsolatukban. Úgy tűnik, hogy ezek a viharok most véglet elszakították őket egymástól.