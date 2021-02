Mit is jelent, és ezzel együtt mit tartogat számunkra a Fém Bivaly uralta időszak?

A kínai holdújév, a Bivaly éve 2021. február 12-én kezdődött, és 2022. január 31-ig tart. A kínai asztrológia szerint szerencsés évnek nézünk elébe. De minden sikerért keményen meg kell dolgoznunk majd.

A fehér fémbivaly legjellemzőbb tulajdonságai, hogy erős és határozott, de mindemellett makacs, kitartó, hűséges, őszinte és megbízható. A kemény munkát és a kitartást, az állhatatosságot, a békét, a stabilitást, a szervezettséget, és a fegyelmet képviseli, ennél fogva másokat is erre ösztönöz.

Mindemellett a családot és a harmóniát jelképezi. Így általánosságban az is kijelentető, hogy a Bivaly évében a kemény munka a legtöbb esetben meghozza a gyümölcsét. 2021 a legtökéletesebb év lesz arra, hogy a régóta dédelgetett álmainkat valóra váltsuk. Fegyelmezettséggel, munkával, és kitartással elérjük a céljainkat, ráadásul a családi életünkre is pozitív hatást gyakorol majd a Bivaly. De természetesen ezért tennünk is kell.

Megfelelően be kell osztanunk az időnket, sorrendbe kell helyezni prioritásainkat, és a nehézségek, buktatók ellenére is kitartóan tovább kell haladnunk a kiválasztott utunkon. Kemény munka és áldozat nélkül sem a pénz, sem az eredmények nem jönnek majd könnyedén. Még a legszerencsésebb jegyeknek is meg kell dolgozniuk azért, hogy hatékonyan tudják kezelni a jövedelmüket. 2021-ben, aki vet, az bőségesen aratni is fog. De 2021 a fáradtságos munka éve lesz.

Mivel a Bivaly családcentrikus, hűséges, és minden körülmény között védelmezi a szeretteit ezért a család mindenki számára kiemelten fontos lesz. Az alkalmazkodás és a családi viszonyok átrendeződésének éve vár ránk, az is előfordulhat, hogy az eddig jól bevállt rutin végleg megváltozhat. De aggodalomra semmi ok, ez nem feltétlenül jelent rosszat, mert a konfliktusok által csak jobban megismerjük egymást és természetesen önmagunkat is,ezért sokkal közelebb kerülünk azokhoz a személyekhez, akik igazán fontosak számunkra.

Az egészségünket illetően is fontos üzenetet kapunk a Fém Bivalytól. Az érzékeny tüdejű állatot könnyedén megtámadják a légúti megbetegedések, ezért érdemes odafigyelni, és megelőzni a legkisebb megfázást is. A megfelelő életmód most nagyobb szerepet kap, mint eddig valaha. Egyszerűen kénytelenek leszünk belátni, hogy jobban kell vigyáznunk az egészségünkre. Nem csak a fizikai kondíciónkra, de az életmódunkra is egyaránt oda kell figyelnünk. A Bivaly megtanít minket arra is, hogy sokkal jobban vigyázunk majd az egészségünkre, és nagy figyelmet fordítsunk a betegségek megelőzésére is.