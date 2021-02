Igaz, a járvány idején a csoportos edzés – a mozihoz, színházhoz, étteremhez hasonlóan - nem éppen megengedett, de reméljük, hogy tavasz környékén már ez is változhat. Akkor pedig mindenki elkezdhet sportolni. Mindenki, a gyerekek is.

A gyerekek számára nagyon fontos a mozgás. A legjobb, ha a friss levegőn futkároznak, játszanak, de nem árt az sem, ha valamilyen konkrét sportban is elmélyednek, ezek ugyanis megtanítják őket a fegyelemre, növelik az akaraterőt, a csapatsportok pedig megmutatják nekik az összetartozás fontosságát.

Sok ágazat közül választhatnak azok, akik azt szeretnék, hogy a gyermekük sportoljon. Nagyon népszerű az úszás, fiúknál a foci, lányoknál pedig a balett. A jóga ötlete valahogy nagyon kevés szülő és gyerek gondolataiban bukkan fel, ha a kicsik sportolási lehetőségeiről beszélünk, pedig létezik ilyen, és nem is hinnénk, milyen sok pozitív hatása lehet ennek a mozgásformának a legkisebbekre is.

Mi is az a gyerekjóga?

Az óvodásoknak vagy kisiskolásoknak kifejlesztett jóga teljesen más, mint az, amelyet a felnőttek gyakorolnak. Itt nem kell elcsendesedni, befelé koncentrálni, hiszen ezt nem is lehetne elvárni például egy négyévestől. A gyerekjóga lényege, hogy játékos módon, mesékkel fűszerezve a gyerekek megismerkedjenek a különféle pózokkal és élvezzék ezek áldásos hatásait.

5+1 ok, amiért érdemes kipróbálni a gyerekjógát:

Érzelemközpontú mozgásforma, amely nem csupán a kicsik mozgásigényét elégíti ki, de fejleszti az érzelmi intelligenciát is Segít megbirkózni a stresszel, a frusztrációval, a különféle feszültségekkel és az elfojtott érzelmekkel Kiválóan alkalmazható a memória és a figyelem fejlesztésére Elősegíti a mozgásfejlődést és a testtudat kialakulását Hozzájárul, hogy a legkisebbek is felfedezzék az érzelmeiket és azokat megtanulják kifejezni

+1 nem utolsó sorban, remek móka a gyerekek számára

Kinek ajánlott

A gyerekjógát nem hatja át semmilyen vallás vagy filozófia és a szó szoros értelmében nem is feltétlenül sport, annak ellenére, hogy nagyon jól átmozgatja a kicsiket. Minden gyermek számára előnyös foglalkozás, de kifejezetten jót tesz azoknak a csemetéknek, akik figyelemzavarral, hiperaktivitással küzdenek, magatartási, beilleszkedési problémáik vannak, beszédhibásak vagy éppen, zárkózott, szorongó természetűek.

Érdemes tehát a gyerekjógával is számolni, ha „sportot" keresünk a család legkisebb tagjainak, mert a jóga bizony nem csupán a csini nők és az aggastyánok mozgásformája.