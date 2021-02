Egy ideje téma már, hogy Kardashianék házasságában viharok dúlnak, de most úgy tűnik, tényleg véget ért a kapcsolatuk.

Sokan reménykedtek abban, hogy Kim Kardashian és Kanye West elrendezik majd a problémáikat, ám ahogy azt már év elején megírtuk, a sztárpár válása hivatalosan is megkezdőtött, ahogy a gyerekek és a 700 milliárd forintnak megfelelő vagyon elhelyezésének tárgyalásai is.

Most pedig már arról szólnak a hírek, hogy West eléggé gyengének érzi magát Kimmel szemben, nem tud vele érdemben, érzelmek nélkül tárgyalni, ami nem meglepő, hiszen a rapper már évek óta küzd pszichés zavarokkal, amelyek a jelenlegi helyzetben is csak hátráltatják. Eközben pedig az is kiderült, hogy a sztármami már a jegygyűrűjét sem hordja, vagyis eléggé úgy tűnik, hogy innen már tényleg nincs visszaút - írja a Mirror.