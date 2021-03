A puzzle lett a koronavírusos időszak egyik nagy nyertese, ugyanis a bezártságnak és a sok szabadidőnek köszönhetően sokan kirakósokkal ütötték el az időt. Annyira népszerű lett újra ez a felnőtteknek is szóló játék, hogy szinte kifosztották az emberek az online áruházak virtuális polcait. A népszerűségét leginkább annak köszönheti, hogy egy igazi színes kihívás, mely nemcsak az idegeket nyugtatja, hanem sok készséget is fejleszt. Felhőtlen szórakozást nyújt a család minden tagjának, néha még a háziállatoknak is. Ha pedig elkészültünk a remekművel, akár még a falra is kirakhatjuk.