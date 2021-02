Egyre több a macskatámadás Magyarországon, ráadásul ez nem csak idegenekkel történik meg, hanem sokszor a cicatartókkal is, akikkel az állat a mindennapjait tölti. Egyre több ember számol be arról, hogy őt, mint gazdát harapta/karmolta meg a cicája, látszólag minden ok nélkül.

A megkérdezett állatorvos a téma kapcsán elmondta: ez előfordulhat, függően attól, hogy a cicának milyen a természete, ugyanis nem mindegyikük kézhez szokott, és olyanok is akadnak, amelyek hajlamosabbak az agresszióra.

Pontosan emiatt azt tanácsolják a szakemberek, hogy attól még, mert a koronavírus-járvány miatt össze vagyunk zárva házi kedvenceinkkel, ne nyúzzuk őket feleslegesen, ugyanis ez kiváltó oka lehet az agressziónak, sőt, a depressziónak is.