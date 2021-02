Újabb két énekesnő között robbant ki vita, ezúttal Tolvai Reni és Lábas Viki a Margaret Island énekesnője feszült egymásnak. Reni után most a másik fél is megszólalt.

Tolvai Reni vadonatúj videoklipjéből szedett ki egy képet a Margaret Island énekesnője, majd tévedésből magának Reninek küldte el „Csöcsös Maugli barátnőd" kommenttel.

Mire a Megasztár győztese egy kérdőjelet írt vissza, majd Viki magyarázkodni kezdett:

"Imádlak, egyszerűen annyira szexi vagy, besz*rás. Bocsánat, én ezt pozitívumnak szántam! Alig várom, hogy láthassam, elnézést ha ez most sz*rul jött ki."

Ezután Reni az egészet nyilvánosságra hozta, mert nagyot csalódott pályatársában.

Viki most a Borsnak elárulta, mi is történt.

„Ez egy félrement privát üzenet volt az év elején. Mivel nem nyilvános posztról vagy kommentről van szó, úgy gondolom, hogy nem a nyilvánosság előtt kell megbeszélnünk. Amikor ez történt január elején, rögtön írtam is Reninek. Azt hittem, ezt akkor tisztáztuk"