Hatalmasat változott a világ az elmúlt 30-50 évben. Amíg a nagyanyáinknak még teljesen természetes volt, hogy kézzel mossák ki a ruhákat, addig nekünk már sokkal könnyebb dolgunk van. Szuperebbnél szuperebb mosó- és szárítógépeket szerezhetünk be, és már csak arra kell figyelnünk, mit, milyen programon indítsunk el.

Az, hogy a piszkos ruháinkat mosógében mossuk, ma már teljesen evidens, de egyéb dolgok esetében gyakran felmerül a kérdés, betehetők-e a mosógépbe. Nos, nyilván vannak olyan darabok, mint az öltöny, a szőrme vagy különösen nagyméretű textíliák, amelyeket a tisztítóba kell vinnünk, de millió apró háztartási eszköz élettartama meghosszabbítható, ha tudjuk, a mosógép tisztára varázsolja őket. Persze, ha valamit már túl sokáig használtunk, ahhoz nem kell ragaszkodnunk, de csak azért, mert egy kicsit piszkos lett vagy elszíneződött, nem kell megválnunk tőle.

A tisztításra használt textíliák például pont ilyenek. Dobd be nyugodtan az általános háztartási törlőkendőt, a felmosófejet vagy épp a mosogatószivacsot a mosógépbe, csak arra figyelj, hogy használj hozzájuk mosózsákot is. A konyhai szilikonalátét, a textilalátétek is megmenthetőek, teljesen felesleges újra és újra lecserélni őket, csak akkor, ha már tényleg teljesen elhasználódtak.

Nagy fejtörést okozhatnak a gyerek plüssfigurái is. Nos, ha azért aggódsz, hogy a mosógépben megsérülnek vagy mosás után veszítenek puhaságukból, ne tedd. Semmi bajuk nem lesz, ha kímélő- vagy kézi mosás programon indítod el őket, ráadásul így sokkal könnyebben meg is száradnak, mint ha kézzel állnánk neki. Azt pedig minden kisgyerekes szülő tudja, a legjobb, ha a kedvenc plüsst vagy alvófigurát pillanatok alatt tudja a gyerek újra használni.

A sportcuccok nagy részének is a mosógépbe a helye. Teljesen felesleges a futócipődet körömkefével tisztítanod, ugyanis a mosógép sem tesz kárt benne. Persze ne sárosan tedd bele, de ha kicsit letörölgeted, már mehet is a mosógépbe, semmi baja nem lesz. Ugyanez igaz a jógamatracra is. Egy kímélő program csak jót tesz neki, csak arra figyelj, hogy ne centrifugázd ki.

Az, hogy az ágyneműnket gyakran cseréljük és mosógépben, magas hőfokon mossuk, egyértelmű, de hiába a huzat, a paplanok és párnáink is szennyeződhetnek. Ma már a legtöbbjük olyan, ami mosógépbe is betehető, sőt, a matrac levehető huzata is kimosható géppel. Persze ezeket azért a gyártó vagy forgalmazó oldalán vagy a termékcimkén ellenőrizd le. Még jobb, ha ezt már vásárlás előtt megteszed, és ilyen terméket keresel, így sok fejtöréstől megkíméled magadat.

Kritikus kérdés a melltartó. Sokan az állaga megőrzése érdekében kézzel, langyos vízzel mossák, de tulajdonképpen a mosógépbe is betehető. A fémmerevítós darabok esetében azonban mindig használj mosózsákot, ezek ugyanis hajlamosak kicsúszni a melltartóból, és a mosógép háza és a dob közé szorulva nagy károkat is okozhatnak. Arról nem beszélve, hogy a merevítője nélküli melltartódat is a szemétbe dobhatod.

A túl nagy szőnyeget sem érdemes a mosógépbe erőltetni, azokhoz fottisztítót, vizes porszívót használjunk vagy vigyük a tisztítóba, de a kisebb szőnyegek, pláne rongyszőnyegek a mosógépbe is beletehetők. Az ágytakarókkal ugyanez a helyzet, ha nem túl nagyok és simán a dobba férnek, mosd géppel.

A sok csatos sporttáskák és hátizsákok is jobb, ha nem kerülnek bele a mosógépbe. A fémalkatrészek könnyen leválhatnak, és a mosógépbe szorulhatnak, amivel több kárt csinálunkm, mint hasznot.