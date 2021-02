A mindig viccelődő sztárról kevesen gondolnák, hogy van egy komoly oldala is. Gáspár Zsolti rendszeresen kijár az otthona közelében lévő romatelepre, hogy segítse a lakókat. Most például a koronavírus elleni védőoltásra regisztrálta őket.

Gáspár Zsoltit egy mindig viccelődő, sokszor komolytalan sztárnak ismerhettük meg. Ám most egy egészen más oldalát mutatta meg, amit eddig kevesen ismerhettek.

Zsolti rendszeresen kijár az otthona közelében lévő romatelepre, hogy segítse az ott élőket. Maszkot osztott, és laptopot ragadott, hogy regisztrálja őket a koronavírus elleni védőoltásra, nekik ugyanis nincs internetük.

„Én nem csukom be a szemem, ők a barátaim. Kutya kötelességem segíteni nekik! Most maszkokat viszek és elkezdem regisztrálni őket a koronavírus elleni oltásra, mert náluk nincs internet, ráadásul sokakhoz el sem jut igazán, hogy mit kéne tenniük" – mesélte a Borsnak Zsolti, aki szerint most mindenkinek össze kell fognia, hogy legyőzzük a járványt.

„Ha kell, naponta eljövök ide és házról házra járok majd a laptoppal. Mindenkinek létrehozok egy e-mail címet és minden egyes embert a saját kezemmel regisztrálok. Elmagyarázom nekik, hogy ebből most nem vonhatják ki magukat, hiszen nincs most fontosabb annál, hogy magyar és roma vállt vállnak vetve együtt győzzék le ezt a nyavalyás vírust"