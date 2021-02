Horváth Gréta ugyan imád szépítkezni és sminkelni, de tudja, hogy ettől még senki sem lesz tökéletes. Szerinte van, amin lehet javítani, van amit pedig el kell fogadnunk magunkon. Éppen ezért megmutatta, az ő bőrhibáit, több fotót is posztolt, hogy mindenki láthassa, bizony ez a valóság.

„Tökéletes Nő! Ugyan már... Senki sem tökéletes, hiába a szép kép, a jó filter azért ne felejtsük el, mindenki ugyan abból az 'anyagból' van. Ha nem is látszik a tökéletesnek ítélt fotókon. Mindenki kipattog az epilátor használata után. Mindenkinek vannak begyulladt szőrtüszői. Mindenkinek vannak helyenként bőrkeményedései. Mindenkinek volt már korpás vagy zsíros a fejbőre. Mindenkinek szúr a lába ha nő vissza a szőr. Mindenkinek vannak 'logó', kevésbé feszes testrészei. Mindenki küzd azzal, hogy jobb vagy szebb legyen. Ezek külsőségek. Én is folyamatosan fejlődök és jobb akarok lenni. Szebb akarok lenni. Csupaszabb bőrt akarok, simábbat, feszesebbet, egészségesebbet. Rengeteget teszek magamért. Hozzáteszem imádom is ezeket a rutinokat csinálni. Arcápolás bolond vagyok, a szó szebb értelmében. Szeretném Nektek megmutatni az én 'hibáim', kevésbé szebb részeim" – írta a képekhez Gréta.