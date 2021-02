Sohasem beszélt túl sokat magánéletéről Kovács Áron, ám nem rég bombaként robbant a hír, hogy a sztár 25 év után elválik feleségétől. Most elárulta, egyelőre miért nem akar az okáról nyilatkozni.

Kovács Áron mindig is ügyelt arra, hogy a magánéletét ne teregesse ki. Így volt ezzel akkor is, amikor feleségével 25 év után úgy döntöttek, hogy elválnak. Csakhogy ennek természetesen így is híre ment akaratán kívül.

A sztár a Life TV Bréking című műsorában mesélt arról, egyáltalán nem akar még nyilatkozni róla, az okát sem árulja el, hiába tudja, hogy így megindulnak a találgatások.

Áron ugyanis szeretné megvédeni a családját, amíg az ügy folyamatban van. Ha lezárult, talán majd akkor beszél róla.

A műsor hétfő este 22.00 órakor látható a Life TV-n.