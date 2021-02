Szinte egész nap lót-fut családi otthonukban Tina, aki példásan vezeti a háztartást: főz, mos, takarít és rendet tart, amennyire csak tud. Nincs könnyű dolga, hiszen férje, Emilio hajlamos szétszórni a dolgait.

Néha azt se tudom, hogyan, mivel szaladt el a nap. Egész nap pakolászok, takarítok és persze főzök is. Nem mondom, hogy nem lenne könnyebb, ha Emilio is jobban figyelne, igaz már sokat fejlődött, de azért jó érzéke van ahhoz, hogy a dolgokat – legyen szó a ruhájáról vagy a főzés után a mosatlan edényekről – hogyan kell ottfelejteni " – mondta Tina, aki kislányát, Vivikét igyekszik rendre nevelni.

Nem panaszkodom, mert Vivi jó tanuló. Biztosan nem lesz egy matekzseni, – én sem voltam az – de ezt a tantárgyat leszámítva jó jegyeket hoz. Rendesen tanul, mindig elmesélni mi történt az iskolában. A szobáját azonban néha kezelésbe kell vennem " – árulta el Tina, aki többször került már összetűzésbe lányával a játékok helyét illetően.

„Vivi most a farsangra készült, a többiekkel megbeszélték, hogy ki, minek öltözik be. Eddig nem a tipikus, „lányos" jelmezeket választotta, hiszen volt már boszorkány és Sikoly-álarcos is. Idén viszont jótündér szeretett volna lenni. Így még több játékbaba került elő, hogy inspirálódjon a jelmezhez. Nincs ezzel baj, de muszáj rendet rakni a szobájában, ez azonban nem megy könnyen. Mindennek meghatározott helye van, nem mindegy, hogy melyik baba, melyik házban, kastélyban vagy polcon „lakik". Ha gondolok egyet és én máshova pakolom, mint amit Vivi megszokott, kitör a "háború", úgyhogy a béke érdekében inkább együtt teszünk rendet" – mondta Tina a SlágerTV-n látható Drága családomban.