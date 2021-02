Tóth Vera az egyik kereskedelmi csatorna reggeli műsorában mesélt arról, hogy párjával, Pauli Zoltánnal készen állnak a családalapításra - írja az nlc.

„Két éve van egy párom, aki nagyon cuki. Gasztroszakember, borász. Az a sztori, amiben a legnagyobb hedonizmus tud lenni. Hiszen egy éppen fogyózó énekesnő egy nagyon jól főző férfi mellett találja meg magát" - humorizált Vera.

A pár Karácsonykor ismerte meg egymást. Vera épp a családjával töltötte a szentestét, majd másnap a barátaival a Bazilikánál sétálgattak, ahol belefutottak Zoliba. A többi pedig már történelem.

Vera most azt tervezi, hogy húgához közelebb költözik, hogy tudjon segíteni Gabinak illetve ő is tudja gyakorolni a babázást. Úgy érzi, hogy eljött az a pont az életében, amikor szeretne babát vállalni.