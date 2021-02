A kilencvenes évek tehetséges tini sztárjára, Eördögh Alexára ma rá sem lehet ismerni. Most kiderült, mi történt vele 25 év alatt.

A Tiltott Szerelem című dal énekesnője a 90-es években Császár Előd oldalán lett igazán felkapott előadó. De előtte az Űrgammák sorozatban is rengetegen rajongtak érte.

Alexa most teljesen más életet él, mint amit akkor elképzelt magának.

A Tiltott Szerelem után 25 évvel a fiatal nő Berlinben él és két kisgyermek boldog anyukája.

A gyerekek között tizenöt hónap korkülönbség van, tehát elég kevés és ez meg is látszik rajtuk, rengeteget veszekednek, annak ellenére, hogy egyébként imádják egymást.

– mesélte Alexa a Blikknek, és elárulta, hogy az éneklés nagyon hiányzik neki.

Az elmúlt három évben egy-egy hétre ugyan hazamentünk nyaralni, de gyakorlatilag ennyiben ki is merül a kapcsolatom Magyarországgal. Az éneklés azért sokszor hiányzik, de az a légkör, ami ezzel járt egyáltalán nem. Sokkal nyugodtabb az életem most, családanya vagyok, ebbe már nem is férne bele a pörgés. Nagy szerencsém van a munkámmal, mert azt csinálom, amit igazán szeretek, gyönyörű helyen lakunk és teljes az életem. A lehető legjobb döntést hoztam meg anno, hogy kiszálltam ebből az egészből.

- tette hozzá Alexa, aki egy multinacionális cégnél dolgozik.