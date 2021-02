Ashley Judd-nak 4 helyen összetört lábában a csont és vérátömlesztésre is szüksége volt. Elmondása szerint az ápolónők ügyesen gondoskodtak a testében és a lelkében keletkezett traumáról is.

Ashley Judd azért érkezett a Kongói Demokratikus Köztársaságba, hogy megnézze a veszélyeztetett bonobos majmokat, de sajnos a kalandnak rossz vége lett. Az 52 éves színésznő elbotlott egy kidőlt fában és 4 helyen törte el a lábát a dzsungel közepén. A segítség 5 óra múlva érkezett, addig a földön fekve várt Ashley - írja a People magazin.

Végül egy függőágyba rakták a kongói férfiak és úgy vitték ki az esőerdőből a halálra rémült színésznőt. 55 órába telt végül, amíg eljutott egy kórházba, ahol már nagyon súlyos volt az állapota. A lábában már nem volt pulzus és vérátömlesztésre is szüksége volt.

"Az orvosoknak érkezésemkor másodperc töredéke alatt kellett kitalálnia, hogyan látják el a súlyos sérülésemet. Sebészem, Dr. Eugene Greeff kiválóan stabilizálta a lábamat a külső rögzítővel, amíg a lágyrész hatalmas károsodása és duzzanata le nem lankadt, hogy meg tudja csinálni a nagy műtétet" - nyilatkozta a sztár.

Ashley nagyon elégedett volt a dél-afrikai kórházzal és a nővérekkel is, akiknek kezelték a testében és a lelkében keletkezett traumákat is. Szerencsére édesapja is azonnal utána tudott repülni, aki szintén tartotta a lelket a színésznőben.