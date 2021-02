Megdöbbentő dolgot állat Baukó Éva Alekoszról. A két szár régóta jóban van, noha sokszor voltak köztük kisebb nagyobb viták. Ám most Éva azzal vádolja Alekoszt, hogy nem akarja visszaadni neki a pénzt, amit kölcsönkért tőle.

„Nagy Alekosz három héttel ezelőtt könyörgött nekem, hogy adjak kölcsön pénzt 150 ezer forintot fára, mert nem tud fűteni, és sajnos nincsen pénze, mert elköltötte, 20 ezer forintos konyakokra, meg 15 ezer forintos szivarokra! Többszöri levélváltás után sem válaszol nekem! Én nem is akartam neki adni, de annyira nyomorultan rimánkodott, hogy lyukat beszélt a hasamba és végül mégis adtam neki! Azt ígérte, hogy egy héten belül megadja! Én eddig vártam türelmesen, többször felszólítottam, hogy adja meg, de most már ott járunk, hogy nem válaszol az üzeneteimre és a telefont sem veszi fel! Már csak azért is írtam ki, ha ismerősei látják, ne adjanak neki kölcsön! Nehogy másokat is átverjen, ahogy engem! Bár félő, hogy nem én vagyok az egyetlen, akitől kölcsönkért és nem akarja visszaadni!" – írta ki baukó Éva a Facebook-oldalára.