Baukó Éva korábban azzal vádolta Hava Henriket, hogy amikor a személyi asszisztense volt, szexuálisan zaklatta. A botrány most folytatódik: Éva most vádlott lesz, Havas Henrik három millió forintra perli - írja a Blikk.

Mint kiderült, Éva a korábbi ügy tárgyalásain sosem jelent meg, most árulta el a lapnak, hogy miért:

"Az egész ügy a véleményem szerint azért indult újra, mivel nem kaptam meg az idézést a tárgyalásra, ezért persze nem is tudtam elmenni rá. A címem megváltozott. Most pedig újra a szüleimhez ment egy idézés, amelyből megtudtam, hogy rágalmazással és becsületsértéssel vádolnak, és több millióra perelnek. Ez a történet tíz éve kezdődött, amikor a ValóVilág című műsorban elmondtam, hogy Havas Henrik zaklatott. Három évvel ezelőtt kapott óriási nyilvánosságot a Metoo-mozgalom alatt. Elképesztő. Egyébként állok a dolog elébe. Én a Mokkában és a Facebookon is az igazságról beszéltem, eskü alatt is vállalom minden szavamat. Nekem most is tiszta a lelkiismeretem, de ha úgy vesszük, ennyi év után újra zaklat engem ezzel az egésszel. 13 évvel ezelőtt dolgoztam Havasnak. Anno a ValóVilágban elmondtam, hogy mi történt, és akkor kiröhögött, és nem perelt be. Egyébként pedig a Tanár úr is tudja, hogy az állítások igazak" - mondta a celeb.

Havas ezzel szemben azt állítja, hogy soha nem voltak munkakapcsolatban Baukó Évával:

"Két mondatom van ezzel kapcsolatban, többet nem is érdemel. Három éve tart ez a cirkusz, senki sem jelenik meg a tárgyalásokon, Baukó sem, immár két alkalommal. Az ügyvédem türelmetlen lett, és beperelte, erről van szó."