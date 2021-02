Evelin nem titkolja, hogy végre jól érzi magát a bőrében. Az elmúlt egy évben újabb 10 kilóval lett könnyebb pedig egyáltalán nem sanyargatja magát - írta a Bors.

Mindenki kérdezi tőlem, hogy milyen diétát követek, és hogyan edzek. Igazából én nem követek diétát vagy nem koplalok. Sőt mindent megeszek amit kívánok, de évek óta egy életmódváltáson mentem keresztül, így csak egészségesebb, tisztább élelmiszereket viszek be a szervezetembe. De olykor csalok és ugyanúgy megeszem a kolbászt is fehér kenyérrel, hozzá teszem az is házi, tiszta élelmiszer – mesélte a Borsnak életvitelét Evelin, aki azt is elárulta, hogy az exével való szakítása után minden bánatát a sportban vezette le.

A szakítás után a sportba adtam ki a bánatom, és nagyon jól vagyok.

- mondta Evelin, aki rengeteg elismerő üzenetet kap.