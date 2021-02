Radics Gigi hihetetlenül örült, hogy felléphetett A Dalban, hiszen megannyi művésztársához hasonlóan neki sem volt már jó ideje fellépése. Ennek ellenére nagyon nehezen viselte, hogy emiatt távol kellett lennie gyermekétől. Ugyan a tévében csak néhány percig láthattuk, az előkészületek és a próbék miatt egy egész napra édesanyjára kellett hagynia kislányát. Tudta, hogy jó kezekben van gyereke, de így is nagyon izgult.

"Félóránként hívtam anyut – ő vigyázott Bellára –, hogy evett-e a baba, alszik-e. Tudtam, hogy a lehető legjobb helyen van a lányom, de természetes, ha ilyenkor is izgul az ember. Áron munka után sietett haza, utána már ő volt Bellával, együtt néztek engem a tévében. Megviselt a távollét, ezért most jó pár napig nem is megyek sehová" - mondta a Blikknek Gigi. "Rossz volt, hogy a járvány miatt nem lehettek velem a fellépésemen. Úgy tervezem, ha elmúlik a vírusveszély, Bella is jön majd velem a koncertekre. Szeretném, ha megismerné azt a világot, amelyben én élek" - tette hozzá. Azt is elárulta, párjával vannak összezördüléseik. "Nagyon harmonikus az életünk. Persze néha vannak vicces összecsapások, ugyanis szinte minden házimunkát egyedül végzek, nincs takarítónőm. Amikor egész nap pakolok itthon, Áron pedig hazajön, és semmit nem a helyére tesz vissza, akkor azt szóvá teszem neki, de azért nagy viták nincsenek. Kell Áron segítsége, támogatása. Ott állt mellettem akkor is, amikor szülés után voltak kétségeim, aggodalmaim, hiszen hirtelen én feleltem egy kis életért. Sokat stresszeltem, görcsöltem, de az anyai ösztön mindent felülír, és rájöttem, hogy mindent képes vagyok megoldani" - mondta még Gigi.