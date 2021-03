Rácz Gézát az ország legkövérebb tinédzsereként ismerhettük meg, a kamaszfiú közel 300 kilót nyomott, gyakorlatilag már mozogni sem tudott. Ám Schobert Norbi a segítségére sietett, és ellátta jó tanácsokkal, illetve egészséges ételekkel. A fiúnak azóta 70 kilót sikerült fogynia, csakhogy most újabb nehézségekkel kell szembenéznie. Édesanyjával ugyanis el kell hagyniuk a lakásukat, de nincs hová menniük.

„A testvérem gyermekének a házában laktunk. Mi 20 ezret fizettünk neki havonta, ő pedig egy szebb és jobb ingatlant bérelt 50-ért. Most bejelentette, hogy várja a harmadik gyermekét, és a jelenlegi otthonukat a tulajdonos eladja, ezért szeretne végre beköltözni a szülői házába. Megmondom őszintén, így reagáltam: a jóisten áldjon meg, de mi akkor hova menjünk? Erre azt mondta, hogy az őt nem érdekli, hiszen ő is szenvedett eleget. Most várja a harmadik gyermekét, akit nem egy bérelt lyukban szeretne felnevelni, és a pénzét egyébként is szívesebben költi felújításra, mint bérleti díjra" – mesélte Géza édesanyja a Borsnak.

Anya és fia összesen 125 ezer forintból élnek, ami nem fedezi a kiadásaikat.

„Megpróbáltunk Pándon albérletet keresni, de nem nagyon akad. A fiamtól ráadásul elvették az árvaellátást, tőlem pedig az özvegyi nyugdíjat, mert Gézu távoktatásban tanul, ráadásul januárban nagykorú lett. Jelenleg ápolási pénzt kapok, amiből tüzelőre, vízre és villanyra telik nagy nehezen, igaz, amikor megkaptam a 94 ezer forintos vízszámlát, részletfizetési kedvezményt kellett kérnem, így most havonta 14 ezret törlesztek. Ketten együtt 125 ezret kapunk" – folytatta az asszony.

A helyzet Gézát is nagyon megviseli, a fiatal fiú szeretett volna új életet kezdeni fogyása és az általános iskola befejezése után, de korlátozottak a lehetőségei.

„Bármilyen munkát elvállalok, amit ülve is el tudok végezni. Kőműves mellé és egyéb nehéz szakmát űző iparosok mellé nem mehetek segédnek, hiszen a túlsúlyom miatt képtelen lennék megfelelni, és folyamatosan malteres vödröket cipelni. Már az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejemben, de aztán eszembe jutott, hogy nem akarok Istennek csalódást okozni" - vallotta be Géza.