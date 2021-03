Endrei Judit nagy figyelmet fordít a családja és a saját egészségére. Már a koronavírus megjelenése előtt rátalált néhány olyan gyógynövényre, amelyek hatékony immunerősítőkénr szolgálnak, amelyeket azóta is beépített a mindennapjaiba. A harmadik hullám miatt pedig most fokozottan figyel az étkezésére és az életmódjára is.