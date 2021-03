A nemzet csótányaként ismert zenész, Nagy Feró hosszú éveken át félelemben élt és attól tartott, hogy rács mögé kerül. Most elárulta, hogy ennek mi volt az oka.

Nagy Feró fiatal korában is szeretett a rendszer ellen menni, így volt ez akkor is, amikor 18 évesen elhatározta, hogy ő nem lesz katona. Több éven keresztül mindenféle hazugságot összehordott, hogy ne sorozzák be, ami persze azzal járt, hogy folyamatosan attól tartott, hogyha mindez kiderül, akkor rács mögé kerül.

"Akkor nagyon komolyan vették a sorkatonai szolgálatot, senki nem úszhatta meg. Mivel tudtam, hogy én nem akarok részt venni abban a megaláztatásban, ahol nem szabad gondolkodni, csak bután követni a parancsot, mindent elkövettem, hogy ne sorozzanak be" - magyarázta a Blikknek Feró.

A legelső alkalommal orvosi igazolást hamisított a Beatrice frontembere.

"Akkor a hipertónia halasztó tényező volt, így az orvosi felmérés előtt megittam egy liter kávét sóval, és úgy felment a vérnyomásom, hogy gyógyszereket kaptam és egy év halasztást. Aztán jelentkeztem technikumba, majd a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolára. Egy év után halasztgatni kezdtem, családi és egyéb okokra hivatkozva, mert így a jogviszonyom megmaradt, azaz nem vittek el. Aztán egyszer csak eljött ennek is a vége, nem lehetett többször halasztani, én pedig összeroskadtam, hogy vonulnom kell. De nem így lett. A hivatal ugyanis közben elköltözött, és mivel akkor minden papíralapon működött, az én aktám valahogy eltűnt..." - idézte fel emlékeit Feró.

"Bevallom, komolyan féltem, hiszen ha valahogy előkerül a papírom és kiderül, hogy évek óta bujkálok a sereg elől, akkor azonnal lecsuknak. Tíz kemény évig tartott ez a bizonytalan időszak, addig rettegtem a börtöntől" - magyarázta a zenész.