Kollányi Zsuzsi pár hónapja adott életet harmadik kisfiának, aki a Bogdán nevet kapta. Az énekesnő boldog anyuka, de a három gyerek hatással van házasságára is.

Kollányi Zsuzsi őszintén mesélt a TV2 Mokka műsorában arról, hogy 3 pici gyerek után férjével új szintre lépett a kapcsolatuk, nem nagyon jut már idő romantikára.

Régen voltak már kettesben párjával, de ha mégis úgy alakul, az énekesnő mindig megállapítja magában, hogy milyen jó kapcsolat az övék és nem véletlenül házasodtak össze annak idején. Már alig várja, hogy visszaálljon az élet a normál kerékvágásba és tudjanak újra táncolni járni férjével.

Kollányi Zsuzsinak saját magára is alig van ideje, de kiharcolt most magának napi 30 perc edzésidőt, mert elege lett "anyatestéből" és szeretne ezen változtatni. Igaz közben labdázik a gyerekekkel, így megosztott az énidő, de így is boldog, hogy legalább tud edzeni.