A népszerű énekesnő tavaly szeptember hozta világra harmadik gyermekét, Bogdánt. Zsuzsi szülése után 12 nappal már egy fotót posztolt testéről, mellyel nagyon elégedett volt, ugyanis hasa gyorsan visszahúzódott.

Most viszont változott a helyzet, Zsuzsi megelégelte "anyatestét". Instagram oldalán számolt be rajongóinak arról, hogy nyáron már szeretne sortot hordani, lehetőleg úgy, hogy ne érezze cikinek. Szerencsére még van 2-3 hónapja a fürdőruha szezonig. Ennek érdekében most mindent megtesz, minden nap edz és áttért az egészséges életmódra is.

Persze figyelek magamra meg a tápanyagokra a szoptatás miatt, de egyszerűen köszönöm, elég volt! Úgy is mondhatnám, hogy "ennyi volt most elég lesz! "

- írta követőinek.

A rajongók persze rögtön melléálltak és támogató üzenetekkel halmoztál el az énekesnőt.

"Hasonlóan érzek én is....pedig rajtam sem maradt sok felesleg szülés utánde hát az izmaim, a tónusosság az hiányzik.... Viszont gyerekek mellett nagyon nehéz megoldani a tornát - gondolom ezt neked sem kell bemutatni"

A fotót, melyet Zsuzsi "anyateséről" posztolt, itt tudod megnézni.