Igazi energiabomba hírében áll Hadas Kriszta, aki a munkában nem ismer megállást. A televíziós szakember most is gőzerővel dolgozik a 'Jön a baba' című dokumentumfilm-sorozatán, amelynek munkálatai már hónapok óta lekötik minden energiáját. Olyannyira, hogy emiatt megváltozott egészségi állapotára is csak legyintett az utóbbi időben.

„Nem szeretnék ezzel haknizni vagy sajnáltatni magam, de szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy ha valamilyen tünetet észlelünk, forduljunk orvoshoz. Most is, amikor a COVID-helyzet miatt még inkább meggondoljuk, hogy elmenjünk-e egy orvosi intézménybe. Sajnos én nem így tettem, ezért megsüketültem a jobb fülemre"

– idézi fel a történteket Hadas Kriszta, aki hetek óta küzdött fülproblémájával.

„Gőzerővel forgattam, de egyre rosszabbul hallottam a jobb fülemre. Úgy voltam vele, hogy nem fáj, ez nem egy olyan nagy dolog, nem kell ezzel orvoshoz menni. Aztán mikor már a stábtagok is mondták, hogy nem állapot, hogy nem hallok, állandóan visszakérdezek, elmentem. Az ügyeleten kötöttem ki, onnan azonnal a János Kórházba irányítottak. Szteroidos gyógyszerekkel kezeltek, de mivel nem hozott eredményt, meg kellett műteni. Úgy néz ki, hogy a jobb fülemre elvesztettem a hallásomat és lehet, hogy ez már örökre így marad"

– mondta a tévés, aki a mai napig nem tudja pontosan, mi okozta a problémát.

„Elképesztő, hogy műholdakkal ma már mindenről tudunk a világban, de erről a kicsi hallószervről alig valamit. Elképzelhető, hogy egy ministroke miatt történt mindez, ami sokkal rosszabbul hangzik, mint maga a történés. Valószínűleg megpattanhattak a fülben az erek, azok nyomták az ideget és mivel nem mentem el időben orvoshoz, ez eszkalálódott... de ez mind feltételezés, nem lehet tudni. Egy éjszaka alatt történt, hogy megsüketültem, szédüléssel, magas vérnyomással járt. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne bagatellizálja el, ha van valami a fülével. Menjen el orvoshoz!"

– árulta el Hadas Kriszta, aki továbbra is ugyanúgy dolgozik.

„Most a "megszokós" néhány hónapban vagyok, a hallókészüléket nem javasolják, mert akkora a különbség a jobb és a bal fülem hallása között, hogy az agy nem tudná kiegyenlíteni. Utánajárok még, hogy mit lehet tenni. Most úgy forgatom a fejem, mint egy megvadult kutya, mert a térhallásom ment el és nem hallom, hogy honnan jön a hang. Ettől függetlenül ugyanúgy dolgozom, minden megy tovább, ennél sokkal nagyobb problémával élnek együtt emberek"

– mondta a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Somogyi Zoltánnak Hadas Kriszta.