Medveczky Ilona a mai napon tölti be 80. életévét. A revü királynője rendkívül jól tartja magát, a szakmájához mindig is hozzátartozott, hogy kifogástalan legyen a külseje. Ezért is esett neki nagyon rosszul, hogy egy tévés paródiában múmiának ábrázolták őt. Bár a művésznő szereti a humort, ezt egyáltalán nem találta se viccesnek, se túl intelligensnek.

Fontos számomra a külső, ha valahol megjelenek, akkor kiteszek magamért. A gerincemet azonban megviselte a több évtizedes kemény munka, ez a szakma sok lemondással járt. Ám az, hogy igénytelen, aszott múmiának állítottak be, valóságos sokként ért. Nem értettem. Annyi mindent tettem le az asztalra, ezek a fiatalok mégis a szájukra vesznek, ismeretlenül" - fakadt ki Medveczky Ilona a Blikknek.

A művésznő nem hagyja, hogy elrontsák a születésnapját. Nagyon aktív hete van, a barátai különböző programokat találtak ki számára, hogy méltó módon megünnepeljék a születésnapját. Ilona is azok közé tartozik, akik számot vetnek ilyenkor az életükkel. A művésznő nem bán semmit, csak a fiatalságát sajnálja. Egyetlen terve maradt, hogy befejezze a házát, még a tetőtér befejezésre vár.

"Semmit sem hiányolok és nincs min bánkódni. Sosem gondoltam utólag egyik döntésemről sem, hogy máshogy kellett volna – jelentette ki. – Az egyetlen, ami mellbevág, hogy nyolcvanéves lettem. Nem a korom zavar, hiszen fiatalabbnak érzem magam, inkább azt nehéz feldolgozni, hogy szinte most kaptam meg a táncművész diplomámat, és egy szempillantás alatt repült el ez a sok év. A munka éltet, mióta 1989-ben megszűnt a revü, mert az örök fiatalság titka, hogy nem szabad megállni!"

- nyilatkozott Medveczky Ilona.