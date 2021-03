Viharos volt Tóth Andi és Szabó Ádám szakítása, ám most egyesek szerint ismét összejöttek. Mindezt abból gondolják, hogy Szabó Ádám nem rég bejelentette, hogy elkapta a koronavírust, majd egy napra rá az énekesnő is megosztotta a hírt, hogy pozitív lett a tesztje – írta a Ripost.



„Ki, kinek adta át a vírust? Nagyon gyanús..." - ilyen és ehhez hasonló kommentek lepték el a közösségi oldalaikat.

A pletykákra Szabó Ádám a Blikknek reagált:

"Hallottam, hogy egyesek azt gondolják, hogy Andi tőlem kapta el a covidot, amin én csak őszintén nevetni tudok. Semmi nincs köztünk Andival! Az egy dolog, hogy ott voltunk Jolika néni temetésén, de azóta nem találkoztunk egymással. A temetésen is direkt tartottuk egymástól a távolságot és nem azért, mert szakítottunk, hanem azért mert be kellett tartanunk a szabályokat, ami a távolságtartásra is vonatkozott. Biztos, hogy nem egymástól kaptuk el a vírust. Én továbbra is a szinglik táborát gyarapítom, csakúgy, mint Andi, már amennyire tudom. Amúgy senkinek nem kívánom ezt a betegséget, mert nagyon rossz. Változó az állapotom, tegnap este nagyon lázas voltam, most csak hőemelkedésem van, de nagyon fájnak az ízületeim" - nyilatkozta Ádám.