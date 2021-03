A magyar Dj-ként is dolgozó modellt Stephen Purdew oldalán kapták lencsevégre egy dubaji luxusszálloda strandján. A brit üzletember tulajdonában van egy 100 millió fontot érő szálloda is, és saját páhollyal rendelkezik az Arsenal stadinjában is.

Bár azt egyelőre nemt udni, hogy Lia mit keresett pontosan az üzletember társaságában, azt sosem tagadta, hogy rendszeresen hívják fellépni Dubajba, Stephen pedig tavaly jelentette be, hogy elhagyja feleségét...

„Egyből felismertem őt, régóta követem a közösségi oldalon. Eleinte egyedül napozott az ágyon, majd feltűnt, hogy beszélget valakivel. Az úriember nem volt ismerős, és egy kicsit meg is lepett, hogy az ő társaságában látom, mert azt gondoltam, hogy egy olyan típusú nőnek, mint Lia, az izmos, fiatal pasik jönnek be. Ennek ellenére nagyon jól elvoltak, sokat beszélgettek, élvezték a jó időt" – mesélte a Blikknek egy ott nyaraló.

Lia elismerte, hogy jó kapcsolatot ápol a milliárdossal, többet nem mondott a lapnak.