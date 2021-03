Új korszak kezdődött tavaly Erős Antónia és családja életében, amikor a kis olasz agárral, Max-szel bővült a család. A híradós úgy érzi, kellő időt hagytak a mérlegelésre, döntésüket pedig a lehető legjobbkor hozták meg.

"Nagyon szeretjük a kutyákat, korábban is volt mindkettőnknek, de azért egy szülő ezt megfontolja, húzza a dolgot, hiszen többségében az ő dolga, felelőssége a kutya ellátása. Tavaly azonban boldogan vágtunk bele" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Erős Antónia, akinek gyermekei a családfőnél lobbiztak először.

"Leginkább Szonja és Matyi beszélték meg a férjemmel, hogy milyen kutya is lenne nekünk az ideális. Korábban találkoztunk már különféle agarakkal a barátainknál, nagyon szimpatikus, gyönyörű fajta. Amikor megtudtuk, hogy létezik egy kisebb testű, olasz változat, emellett döntöttünk. Remek a beilleszkedési képessége, mindannyiunkat ugyanúgy szeret, elfogad. Jártunk vele kutyaiskolába is, rendkívül érdekes tapasztalás volt. Sokat tanultunk magunkról, mindenkinek ajánlom, hogy ha teheti, menjen el a kutyájával iskolába. Nagyban segíti majd a jövőbeli életüket egy ilyen tanulási folyamat" - árulta el a népszerű híradós, aki úgy érzi, jól döntöttek mikor Max mellett tették le a voksukat.

"A tavalyi év részben elősegítette a döntés meghozatalát, hiszen úgy éreztük, most több időnk lesz arra, hogy megismerjük őt és ezáltal ő is könnyebben be tud illeszkedni, kialakul a közös napirendünk. Olyan részévé vált az életünknek, hogy ha - esetleg már ott tartanánk, hogy szabadon lehet utazni - külföldre utaznánk és nem vihetnénk magunkkal el se tudnánk képzelni hogyan bírnánk ki egy hetet nélküle" - vallotta be a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Somogyi Zoltánnak Erős Antónia.