Meghan Markle és Harry herceg izgatottan meséltek új életükről a várva várt Oprah Winfrey interjúban és személyes fotókat is megosztottak a műsorvezetővel és a nézőkkel.

Meghan Markle és Harry herceg személyes felvételeket osztottak meg kisfiúkról, Archie-ról, amint egy tengerparton játszik, és megmutatták a gyárból kimentett tyúkokat az Oprah Winfrey-vel készített sokkoló interjújuk során.

Meghan elmesélte a műsorvezetőnek, hogy Kaliforniába költözésük hatalmas élmény volt, szebb, mint egy tündérmese. Azt is elmondta, hogy ő és Harry normális életet szeretnének élni és szeretnének visszatérni az alapokhoz. Oprah-nak megmutatták Archie tyúkólját is a 14,5 millió dolláros kastélyukban, ezzel is betekintést nyújtva privát életükbe - írja a Daily Mail.

Egy családi fotót is megosztottak, melyen a család épp a tengerparton múlatja az időt. Archie szalad a homokban a kamera felé, míg édesanyja követi. A pár kisfia idén májusban lesz két éves és imád csacsogni, legújabb kedvenc szavai a "hidratálás" és a "biztonságos vezetés". Harry hozzátette, hogy kisfia mindenkinek azt mondogatja, hogy "Vezess biztonságosan!", amikor elhagyják a házat.

Harry szerint őrült év volt az előző és most nagyon boldog, hogy több időt tölthet a fiával és például biciklizhet vele, amire neki nem volt lehetősége fiatal korában.

Mindannyian lemegyünk a tengerpartra, ami nagyon közel van és azt hiszem, a legfontosabb számomra az, hogy a bicikli hátuljára rárakom a babaülést és elviszem őt biciklizni, ami nekem nem adatott meg gyerekkoromban" - mesélte Harry.

A pár körbevezette Oprah-t pazar otthonuk körül, mely többek között 9 hálószobából és 16 fürdőszobából áll. A birtokon található Archie kis tyúkolja is a mentett madarakkal.