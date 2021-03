Oszter Alexandrát színésznőként ismeri az ország, ám úgy döntött, hogy egészen mással fog foglalkozni. Régóta rajzol, és most egy nemzetközi akadémia kérte fel, hogy oktasson náluk.

„A Huszár-módszerrel bárki megtanulhat rajzolni, ezt oktatom majd gyerekeknek és felnőtteknek. Egyelőre az instruktori képzést végzem, tavasszal kezdem a tanítást. Színésznőből nemzetközi rajzoktató lettem" - mesélte a Blikknek.

Alexandra arról is beszélt, szeretne majd olaszul is tanítani, sőt egy időre elköltözne az országból.

„Egyelőre magyarul tanítok majd, de tervezem, hogy az olaszt is bevezetem, sőt, nyáron, ha lehet, és megkezdődnek a személyes képzések, azt tervezem, hogy Olaszországba költözünk egy időre, hogy ott is taníthassak".