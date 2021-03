A színésznőből kifogyhatatlanul árad a pozitivitás, és a harmónia. Andi a magánéletben és a közösségi médiában is ugyanaz az őszinte, szeretnivaló nő, aki ha kell nem csak magát, szeretteit, barátait is megvédi. Az internetes bántalmazással neki is szembe kellett néznie. Nem tagadja, hogy vannak nehezebb napjai, amikor kevesebb a türelme és érzékenyen érintik a bántó szavak, de az esetek nagy százalékéban már csak megrántja a vállát és megy is tovább.

" A privát oldalamon szerencsére nincsenek gyűlölködő kommentek, mert csak azokat az embereket engedem oda, akik szeretnek engem és nem azért nézegetik az oldalam, hogy anyázó hozzászólásokat írjanak. A bulvár hetilapok közösségi oldalain viszont annál többször találkozom ezzel. A velem kapcsolatos cikkek alatt megdöbbentően sok a gonosz komment"– kezdte a Life.hu-nak Andi, aki szinte soha nem hagyja szó nélkül a kéretlen, rosszmájú hozzászólásokat.

.

"Ha azt látom, hogy valaki nagyon gonosz és rosszindulatú, akkor válaszolok neki. Ez azért is fontos, mert sokan csak ilyenkor jönnek rá, hogy célba ér a hozzászólásuk és az a személy is elolvassa, akit pocskondiáznak. Másrészt többször is megtörtént már, hogy összekevertek valakivel. Ekkor az illető törölte a hozzászólást, majd a privát oldalamon bocsánatkérő üzenetet kaptam tőle és azóta is követ. Előfordul az is, hogy egy vicces videóval üzenek azoknak, akik szerint nagy a fenekem, vagy csúnya a hajam. Igyekszem humorral megoldani ezeket a dolgokat, de bevallom, velem is megtörtént már, hogy sírtam egy-egy rosszindulatú, gonosz komment miatt.

Az édesanyám halála után valaki egyszer azt írta, hogy meg is érdemeltem, ez érthetően nagyon nagy nyomot hagyott bennem."

A színésznő elmondta, hogy akkor fáj a szíve a legjobban, amikor a szeretteit, vagy azokat a hírességeket bántják, akikkel nagyon közel állnak egymáshoz. Ilyenkor igazi anyatigrisként ringbe száll és megvédi a szeretteit.

"Több olyan színész és zenész barátom van, akikben hatalmas sebeket okoz, ha valaki szándékosan beléjük köt. Ha rólam van, szó már csak megvonom a vállam és megyek tovább,de az sokkal jobban megvisel, ha őket veszik célba" – árulta el Andi.

A színésznő úgy gondolja, hogy az agresszió minden esetben agressziót szül, ezért a színésznek készülő gyerekeket is az öt másodperces szabályra neveli.

"A kicsiknek, akiket tanítok azt szoktam mondani, hogy csak olyan dolog miatt szóljanak a másiknak, amit öt másodpercen belül meg tudnak változtatni magukon. Például ha valakinek csokis maradt a szája, le van csúszva a slicce, folyik az orra, vagy belelépett valamibe, de ezt is csak jó szándékkal és ne azért tegyék, hogy csúfolják egymást. Ezt már ilyen kicsi korban nagyon fontos tudatosítani a gyerekekben azért, hogy ne olyan felnőttek legyenek majd, akik ok nélkül rugdossák egymást."

Andi azt a titkot is elárulta a Life.hu olvasóinak, hogy neki mi a receptje arra, hogy csak legyintsen egyet és ne vegye magára a negatív kritikákat.

"A kritikával és véleménnyel semmi bajom nincs, azzal viszont már annál inkább, ha valaki direkt, bántásból mond vagy ír valami csúnyát, ha azzal a céllal teszi, hogy bele rúgjon egy egyébként idegen emberbe. Ahogy már említettem, ezekre a kommentekre azonnal reagálok, de nem hagyom, hogy megviseljen vagy, hogy rossz érzéseket keltsen bennem.

Apukám már kislány koromban megtanította nekem, hogy soha nem az számít, hogy mit mondanak az emberek, hanem az, hogy ki mondja. A legtöbb esetben csak az irigység beszél belőlük. Vannak, akik úgy gondolják, hogy csak úgy tudnak fölénk kerekedni, ha bántanak és elnyomnak bennünket. Ez egyértelműen azért van, mert elsősorban önmagukkal elégedetlenek, és irigyek a másik boldog párkapcsolatára, szépségére, karrierjére. Ezeket el kell engedni, és menni tovább. A rosszindulat és a gonoszság betegségeket, okoz, de nem szenvedhetünk mások frusztrációi miatt."

Andi arról is beszámolt, hogy a koronavírus okozta nehézségekhez már hozzá edződött a lelke, de az édesapjától való távolság és a színház hiánya miatt neki is vannak szomorkás napjai. Mivel apukája már megkapta a világjárvány elleni vakcinát, hamarosan újra megölelhetik egymást.