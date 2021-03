Gáspár Evelin nehéz időszakon van túl - exe meztelen fotókkal zsarolta, mivel nem volt képes túllépni szakításukon. A esetből végül rendőrségi ügy lett és a fenyegetőzések miatt végül távoltartási végzést is kértek a fiú és édesapja ellen.

Evelint nagyon megviselte az elmúlt időszak és jelenleg azt érzi, hogy teljesen elment a kedve a férfiaktól, esze ágában sincs ismerkedni - írja a Story magazin.

Összességében elegem van a férfiakból. Megpróbáltam, nem jött össze. Különben sincs szükségem senki másra, eleget keresek, jól elvagyok egyedül, sőt egyedül a legjobb! És a szex sem ér annyit, hogy eltűrjek bárkit magam mellett" - nyilatkozta az elkeseredett celeb.

Evelin családját is megviselték a történtek, édesanyja, Gáspár Bea is alig alszik azóta. Nagyon aggódik, hogy a lányában törést okozott ez az eset és elveszíti a bizalmát a férfiakban. Evelin elsősorban magát okolja, amiért belement ebbe a kapcsolatba, viszont most úgy érzi, se férjhez nem akar menni, se roma férfival nem akar többet szóba állni.

Épp ezért most úgy látom, hogy se feleség, se anya nem leszek. Mégis kinek szüljek? És minek? Az sem érdekel, hogy a szüleim mennyit rágják a fülem, hogy menjek férjhez, mert ez a szokás. Különben már fel is adták a dolgot... És cigánnyal nem állok le többet – ezt is jó lesz, ha az eszükbe vésik!"

- mondta Evelin az interjúban.