A Viszkist 1,5 évesen ítélte a bíróság az édesapjának, ami szerinte – főleg akkoriban – teljesen abszurd volt. A Life TV Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban elmondta, mindez azért volt lehetséges, mert apja lefizette a falubelieket, hogy az édesanyja ellen valljanak. A férfi villanyszerelőként dolgozott, és azokban az időkben nagy befolyása volt a településen, ráadásul kicsit féltek is tőle.

Ambrus Attila elmondta, nem azért tette, mert szerette őt, neki ez presztizskérdés volt.

„Az én nagyapám, akit nem ismertem, az egy nagyon poroszos ember volt, apámat is nagyon szigorúan fogta, és apám ugyanezt a mintát követte. Úgy volt vele, ha őt verték, akkor engem is verni kell. Ráadásul három évig tengerészgyalogos volt, ott is nagyon kemény kiképzésben részesült" – vallotta be a Viszkis Hajdú Péternek.

