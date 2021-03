Berki Krisztián hálás lehet, hogy Mazsi a felesége, hiszen nem csak azt nézte el a férjének, hogy a randijuk helyett is az állatokkal van, de még azt is elintézte neki, hogy a kozmetikus, akihez elfelejtett elmenni, a tanya kellős közepén kenje be az arcát.

„Látod, én ilyen gondoskodó feleség vagyok, hogy elhoztam neked a Beát, hogy be tudja kenni az arcodat."

– vetette Mazsi Krisztián szemére a Life Tv Van életünk című műsorában.