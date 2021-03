Katie Price láthatóan boldogabb, mint valaha és büszkén mutogatja terhes hasát, pedig nemrég nehéz döntést kellett meghoznia. Ugyanis intézetbe adta 18 éves fiát.

Az ötgyerekes anya boldogan osztotta meg Instagram oldalán, hogy hamarosan megérkezik hatodik gyermeke is. Még a büszke apuka Carl Woods is megosztotta szerelme bejegyzését. A pár azt is elárulta, hogy akár még négy közös gyereket is vállalnának - írta a Dailystar.