Hajdú Péter és szerelme, Eszter boldogabbak, mint valaha, hiszen hamarosan hivatalosan is összekötik az életüket.

A szerelmesek élete több olyan nehézségen van túl, amiből egyértelműen kiderült, hogy közösen még a legnagyobb fájdalmakat is képesek túlélni. Eszter nemrégiben veszélyes vetélésen esett át, egy hajszálon múlt, hogy a fiatal lány életben maradt.

Nyáron, amikor Péter megkérte Eszter kezét, ő gondolkodás nélkül igent mondott neki. Péter és menyasszonya úgy érzik, hogy már nem szeretnék sokáig halogatni a nagy napot sem.

„Sajnos itt a koronavírus-járvány harmadik hulláma, úgyhogy még tervezni sem tudunk. Egy biztos, babonából augusztusban biztos nem lesz! Akkor volt a szüleim esküvője, elváltak. Akkor volt az én első esküvőm, én is elváltam. Azt mondom, hogy 2022. december 31-ig valamikor megtartjuk. Ebben benne van, hogy most ősszel összeházasodunk, de az is, hogy csak jövő nyáron"

– mondta a Best magazinnak Hajdú Péter.