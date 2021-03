Több mint tíz éve ismerkedett össze Shakira és Gérard Piqué. A pár Madridban találkozott először, ahol Shakirával a Dél-afrikai világbajnokság címadó dalát, a "Waka Waka" videóklipjét vették fel. Piqué itt ragadta meg az alkalmat először és kérte el a popsztár számát - írja a Bors.

A nagy szerelem végül egy SMS-sel kezdődött. Mivel Shakira előbb érkezett a VB helyszínére, Piqué rárírt, hogy milyen az idő.

"Ez egy tipikus, buta kérdés volt, és erre a normális válasz az lett volna, hogy hozz magaddal egy kabátot.Én is valami ilyen reakcióra számítottam, de ő erre egy elég hosszú üzenetben válaszolt, részletezve, hogy a hőmérséklet egy nap alatt miként változik. Azt gondoltom, jézusom, ez a nő nem normális!"

- mesélt Piqué megismerkedésünk történetéről.

A focista aztán rájött, hogy a hosszú válasz valószínűleg annak köszönhető, hogy felkeltette az énekesnő érdeklődését és innentől fogva folyamatosan üzeneteket váltottak. Az egyetlen esély a találkozásra azonban az volt, hogy bejussanak a döntőbe, hisz ott lépett fel Shakira.

"Azt mondtam neki: ha azon múlik, hogy láthassam őt élőben, hogy be kell jutnunk a döntőbe, akkor ott leszünk! A döntő volt a legjobb dolog az életemben."

A pár a 10 év korkülönbség ellenére azóta is boldogan él, két gyermekük is született, Milan és Sasha. Shakira, aki idén töltötte be 44. életévét legalább 10 évet letagadhatna, továbbra is eszméletlenül dögös.