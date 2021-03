Németh Lajos jó hírrel szolgált, ugyanis hamarosan megérkezik a várva várt tavaszias időjárás Egyúttal azonban áprilisi lehűlésről is beszélt a meteorológus.

"A jó hír mindenféleképpen az, hogy annak a sarkvidéki eredetű levegőnek az utánpótlása, amelyik az elmúlt napokban a viharos széllel érkezett, ez már megszűnőben van, sőt meg is szűnik a hét közepére és a hét második felétől már enyhülésre, melegedésre számíthatunk, és lassan elérjük azt a hőmérsékletet, amit március végefelé megszokhattunk" - mondta Lajos.

Idén azonban nem marad ki a tavaszi időjárás, fokozatosan melegedik majd az idő.

"A hosszútávú előrejelzések azt mutatják, hogy most ennek a hétnek a második felében még melegszik az idő, tehát vége lesz a fagyoknak is és a hőmérséklet a hétvége felé megközelíti, eléri a 15 fokot. Ebben nincs semmi rendkívüli, mert március végén 15 fok örül szokott lenni a legmagasabb hőmérséklet a nappali órákban a sokévi átlag szerint. De azt adják az előrejelzések, hogyáprilis első napjaiban ismét lesz egy hidegbetörés, és valamikor április 5-5 közötti időszakban egy újabb hideg légtömeg éri el majd a Kárpát-medence térségét. Remélhetőleg nem hoz fagyot. De azt kell mondani, hogy most nem az történik, mint ami az elmúlt években, hogy nagyon sokáig ilyen télies volt az időjárás és utána szinte azonnal belecsöppentünk a kora nyárba,

most egy fokozatos tavaszi időjárásra mutatnak az előrejelzések, de ebben a melegedésben lesz letörés április első napjaiban."