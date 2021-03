Tóth Vera szerint a vendéglátós és a szórakoztatóiparos nem éppen szerencsés párosítás, pláne ezekben a nehéz időkben. Ám ő és párja igyekeznek mindent humorral felfogni.

„Kemény páros manapság egy szórakoztatóiparos és egy vendéglátós. Gyilok a köbön! A sors a vicceskedő kedvét rajtunk tölti ki, csak azt nem tudja, hogy mi ezen már csak nevetni tudunk. Miért? Mert úgy is rendben lesz minden. Csalánba nem csap a devla, mondtam mindig, bàr ilyen közmondás nincs, ez csak olyan 'Tótos' beszólás" – írta Instagram-posztjában az énekesnő.

Vera szerint most minden átértékelődött, és a legfontosabb az egészség, és hogy a szeretteink mellettünk legyenek.

„Tudjátok mi a lényeg? Hogy ma felébredtünk, kinyithattuk a szemünket, megölelhettük egymást, megláthattuk a tavasz első jeleit és megvan még az egészségünk is. Átértékelődött, mi a fontos, hogy is van az egész létünk összerakva. A kis kockák kirakósjátéka közben pedig szeretettel gondolunk azokra, akik most betegek és félnek egy kórházi ágyon, vagy arra, aki éppen gyógyítja őket. Semmi nem számít, csak, hogy még élünk, hogy az utolsó szusszanatunkig kitartunk és mindent megoldunk..."