Az örömhírt Zara férje, Mark Tindall erősítette meg a The Good, The Bad & The Rugby nevű podcastján. A büszke apuka azt is elárulta, hogy a kicsi a Lucas Philip Tindall nevet kapta.

A királynő 10. dédunokája nem kórházban, hanem a fürdőszobájuk padlóján jött a világra, ugyanis olyan gyorsan kibújt édesanyjából, hogy nem volt idő arra, hogy a kórházba menjenek -írja a Mirror.

Mark azt is elárulta, hogy a köldökzsinórt ő maga vágta el, a felesége pedig úgy viselkedett, akár egy harcos.

A közel öt kilóval született kisfiút már nagyon várta két nővére, a kétéves Lena Elizabeth és a hatéves Mia Grace.