Vadonatúj projektben mutatkozik be Varga Viktor, aki ezúttal a Different formációval és Giovannival közösen alkotott, nem is akármit! A "Csókolom világ" lendületes és fülbemászó dallama vidámságot hoz a szürke hétköznapokba.

Megérkezett a remény, a kitartás és a pozitív hozzáállás dala, amelyre most igencsak nagy szükség van. A szerzemény hangulatával, dallamával és szövegével jókedvre derít.

A rendhagyó felállás zseniális zenét hozott össze, amibe mindenki a legtöbbet adta bele, a végeredmény magáért beszél. Fülbemászó, jóhangulatú és addiktív! A négy fiatal slágergyanús szerzeménye nem is készülhetett volna ennél gördülékenyebben.

Justin egy új dallal szerette volna indítani az évet, amelyre a Different duó másig tagja, Johnny is azonnal igent mondott. A perfekt alap azonnal megszületett, a dalszöveg sem váratott magára a pároshoz pedig előbb Giovanni, majd Varga Viktor is csatlakozott, aki saját stúdióját is felajánlotta a dal megszületéséhez.

A négyes fergeteges dala egy szuper klippel érkezik, amiben Budapest legszebb részei is főszerepet kapnak. Lessetek bele ti is!