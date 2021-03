Komoly lépésre szánta rá magát Kökény Attila. Az énekes nem vetette meg az italt sőt, heti egyszer általában a pohár fenekére nézett. Ám most elhatározta, leteszi az alkoholt.

„Megfogadtam, hogy nem iszom! Eleget rosszalkodtam, már nem akarok úgy élni, mint egy húszéves. Nem is áll jól ebben a korban. A 46-ot töltöm áprilisban, és sokáig szeretnék még az unokákkal lenni" – árulta el a HOT! magazinnak az énekes.

Kökény Attila bevallotta, korábban gyakorlatilag minden hétvégén ivott, ám utána napokig rosszul volt. Úgy érzi, ennek véget kellett vetnie.

„Benőtt a fejem lágya, és új ember lettem. Míg korábban egy üveg whiskyt is meg tudtam inni egyszerre, sőt minden hétvégén berúgtam, észrevettem, hogy már nem bírom. Egy-egy ivászat után, három-négy napig is rosszul voltam. Aztán egyszer belül megszólalt egy hang: Atti fejezd be!"